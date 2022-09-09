حرصت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، للمنافسة على جميع بطولات الموسم الحالي.

خالد البلطان يدعم الفريق بصفقات مميزة

وأبرم خالد البلطان العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي، وتدعيم المراكز بأكثر من لاعب على مستوى عالٍ، أملًا في الظهور بشكل مميز، وهو ما ظهر خلال الجولات الأولى من دوري روشن السعودي.

ونجحت إدارة نادي الشباب في استخراج شهادة الكفاءة المالية، ولا يوجد أي مديونات على النادي، واستقدمت المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو الذي حقق طفرة في الأداء والنتائج مع الفريق الأول.

وتعاقد خالد البلطان مع الحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونج جيو، المدافع البولندي الدولي غريغور كريتشوفياك، والثنائي الهجومي الجابونبي آرون بوبندزا والإسباني سانتي مينا، بجانب حصوله على توقيع النجم الدولي فهد المولد.

نادي الشباب يتألق هذا الموسم

وبدأت تجني إدارة خالد البلطان ثمار التدعيمات القوية، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب انطلاقة مميزة في دوري روشن السعودي، بتحقيق 3 انتصارات متتالية.

ويُعد الشباب مع مورينو هو الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 11 هدفًا، كما أنه الأقوى دفاعيًا، حيث إنه نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الجولات الثلاث الأولى، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.