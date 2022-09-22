أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان أن نجاح وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إفراج روسيا عن الأسرى يؤكد حرصه على تبني المبادرات الإنسانية ودعم جهود حل الأزمة سياسياً والإسهام في تخفيف آثاره.

وساطة ولي العهد

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر تويتر : نجاح وساطة سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- بالإفراج عن عشرة أسرى من خمس دول في إطار عملية تبادل للأسرى في الأزمة الروسية الأوكرانية، يؤكد حرص سموه على تبني المبادرات الإنسانية، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.