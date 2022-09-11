قالت صحيفة إكسبرس البريطانية إن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، على فراش الموت بسبب السرطان، مما يترك فراغًا في السلطة ويهدد النظام بالانهيار.

وتابع التقرير: وردت تقارير من إيران تفيد بأن خامنئي يحتضر، وفي البداية، انتشرت أنباء عن وفاته الليلة الماضية، لكن تم التأكيد لاحقًا على أنه مريض بشكل خطير ويعاني من مرحلة متأخرة من مرض السرطان.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنه خلال الأشهر القليلة الماضية تمت عدة تحركات من المسؤولين لكي يروا من سيكون خليفة المرشد الأعلى، والمرشح الأعلى لذلك المنصب هو مجتبى خامنئي، وقد علق المحللون السياسيون على ذلك قائلين إن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار النظام الإيراني؛ لأن هذه الخطوة ستواجه على الأرجح معارضة من الرئيس إبراهيم رئيسي الذي وعد بمنصب المرشد الأعلى.

وقالت المحللة السياسية المختصة بأمور الشرق الأوسط، كاثرين بيريز شكدام، من جامعة هنري جاكسون، إن الاقتتال الداخلي اللاحق يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام بأكمله، وهو ما سيكون له تأثير هائل على الشؤون الدولية حيث لا يزال البرنامج النووي الإيراني دون حل منذ أن انسحب دونالد ترامب من الصفقة قبل بضع سنوات.

إيران.. أكبر دولة راعية للإرهاب

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد الديمقراطية الأمريكي أن الناخبين الأمريكيين ينظرون إلى إيران باعتبارها ثاني أكبر تهديد لأمريكا بنسبة 18% بعد الصين 55% وأكثر من روسيا 12%.

وإيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث تدعم حزب الله والجماعات الإرهابية المتشددة في العراق وسوريا وأماكن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تداعيات وفاة خامنئي

وقال التقرير: قد يكون لوفاة خامنئي تأثير على الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلد، لكنها قد تفتح الباب أيضًا أمام حكومة أكثر تطرفًا، وستشهد إيران بلا شك الكثير من أعمال العنف إن لم تكن حربًا أهلية شاملة، وعلى خلفية ذلك، تستعد أحزاب المعارضة في الأحواز وإقليم كردستان إيران لمظاهرة واسعة تطالب بإنهاء النظام وترفض علنًا سلطة طهران على محافظاتهم.