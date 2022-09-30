خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الاتحاد

مهاجم النصر يعود:

تلقى المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، خبرًا سارًّا، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد بعد غد في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتترقب الجماهير كلاسيكو النصر والاتحاد الذي يُقام بعد الأزمة القانونية التي حدثت بين أصفر الرياض ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد.العالمي استعاد خدمات اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر بعد أن كان أُصيب في مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد كوريا الجنوبية في توقف سبتمبر الحالي.وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ ملعب “مرسول بارك” عن آخر التجهيزات التي تم تحضيرها لـ مباراة العالمي والاتحاد بعد غد. ونشر حساب الملعب مقطع فيديو استعرض خلاله كل التجهيزات الأمنية للكلاسيكو. وذكر الفيديو أنه تم وضع 350 كاميرا تم توزيعها على كامل أنحاء ملعب مرسول بارك، من شأنها أن ترصد جميع التحركات التي قد تربك عمليات التنظيم، أو تتسبب في مشكلات أمنية قبل أو أثناء أو بعد المباراة.