أكدت الأستاذ المساعد بقسم الطفولة المبكرة بجامعة الملك سعود الدكتورة سارة بنت عمر العبدالكريم، أن الاستهانة بمرحلة رياض الأطفال وتجاهلها من قبل أولياء الأمور “مصيبة”.

وتابعت العبدالكريم، في مداخلة إلى برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، أن تقديم التعليم الأكاديمي الصارم لطلاب رياض الأطفال من لحظة الدخول حتى الانصراف دون التعلم باللعب، يعد قتلًا لطفولتهم.

مرحلة اللعب:

وتعجبت من أن البعض يسخر من المؤسسات والمنشآت التي تنتهج التعلم باللعب في مرحلة رياض الأطفال رغم أنه النظام الصحيح لهذه المرحلة.