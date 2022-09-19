اختتمت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة الحكمات والتي شهدت مشاركة 23 حكمة.

مشاركة دولية في دورة الحكمات:

وأقيمت الدورة خلال الفترة من 12 وحتى 16 من شهر سبتمبر الجاري، وشهدت مشاركة الأوزبكية جوليا تاراسوفا والروسية أنستازيا بوستوفويوتوفا كمحاضرتين في الدورة.

وشهدت الدورة تدريب الحكمات على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، حيث اشتملت المحاضرات والتمارين العملية على إدارة المباريات وتقنية الفيديو وحكم الفيديو المساعد، حالات منطقة الجزاء والتسلل بالفيديو.

وأشار بيان لجنة الحكام إلى أن دورة الحكمات شهدت أيضًا اختبارات اللياقة وتمارين القوة وسرعة التحمل والوقاية من الإصابات.

تعلم الجوانب المتعلقة باللياقة البدنية:

ومن المقرر أن تواصل الحكمات اللاتي شاركن في الدورة تعلم المزيد من الجوانب المتعلقة باللياقة البدنية وتقنية الفيديو عبر الإنترنت.