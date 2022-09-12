استعرضت وزارة الصحة الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح.

وأوضحت الصحة أن الهدف من البرنامج توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي، مع تدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.

أنشطة البرنامج:

أما أنشطة البرنامج فهي التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع، والمتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات ودورات في تحسين الأداء وتطويره.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

أما الأشخاص لأكثر عرضة للإصابة بحساسية القمح فهم مرضى السكري النوع الأول ومرضى متلازمة داون ومرضى متلازمة تورنير ومتلازمة ويليامز ووجود تاريخ مرضي في العائلة، وكذلك أمراض القولون العصبي أو من لديه فقر الدم المنجلي ونقص فيتامين B12.