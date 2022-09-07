أفاد خبراء الأرصاد الجوية بأنه رغم أن 2 سبتمبر الجاري، في نصف الكرة الأرضية الشمالي، كان بداية الخريف، لكنه جاء خاليًا من الطقس اللطيف المعتدل الذي يمتاز به هذه الفصل عن باقي فصول السنة.

وتنبأ الخبراء الذين تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية” بأنه سيكون من الصعب هذا العام ملامسة درجات حرارة باردة.

غازات دفيئة:

ووصلت تركيزات الغازات الدفيئة ومستويات البحار العالمية والمحتوى الحراري للمحيطات إلى مستويات قياسية في عام 2021، وفقا لتقرير حالة المناخ السنوي الثاني والثلاثين، الذي يوفر التحديث الأكثر شمولا لمؤشرات مناخ الأرض، ونشرته الجمعية الأميركية للأرصاد الجوية.

تغير المناخ:

كشفت بيانات التقرير أن هناك أدلة علمية مقنعة على مخاطر تغير المناخ، حسبما يقول ريك سبينراد، مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي “NOAA”.

وأضاف: “مع تعرض العديد من المجتمعات للفيضانات التي استمرت 1000 عام والجفاف الاستثنائي والحرارة التاريخية هذا العام، فإن خطر أزمة المناخ ليس تهديدًا مستقبلياً فحسب، بل يتوجب التصدي له اليوم وبناء أمم جاهزة للتكيف مع تداعياته الصعبة”.

حرارة المحيطات:

ينبه التقرير الأميركي أن حرارة المحيطات ومستوى سطح البحر العالمي اليوم هما الأعلى على الإطلاق بسبب الغازات الدفيئة وعوامل أخرى، واستمرت درجات الحرارة العالمية للمحيطات في الارتفاع إلى عمق أكثر من 6000 قدم، مسجلة مستويات قياسية جديدة في عام 2021.