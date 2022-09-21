انخفضت خسائر شركة الصقر للتأمين التعاوني، إلى 26.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 41.38 مليون ريال سجلتها الشركة خلال الفترة ذانها من العام الماضي.

انخفاض الخسائر:

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) أن​ سبب انخفاض الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 يعود إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 19.4 مليون ريال (26%)، وزيادة في الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 6.2 مليون ريال (92%).

إيرادات أخرى:

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من العام 2022 مقارنة مع الربع السابق إلى، ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بمبلغ 9.2 مليون ريال (10.17%)، وزيادة احتياطيات أقساط التأمين الإضافية والاحتياطات الفنية الأخرى بمبلغ 8.3 مليون (508%)، فضلاً عن انخفاض في الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 15.5 مليون ريال (54%).

وأفادت الشركة، بأن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة، بلغت 179.584 مليون ريال، مقابل 249.045 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.