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أمام المنتخب السويسري

خسارة إسبانيا تضع إنريكي بموقف محرج

2022-09-25 الساعة 4:14
خسارة إسبانيا تضع إنريكي بموقف محرج
المواطن - محمد سمعه

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خسر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أمس السبت من المنتخب السويسري بنتيجة هدفين لهدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليتأزم موقف المدرب لويس إنريكي. وأصبح المنتخب الإسباني مطالبًا بالفوز على جاره المنتخب البرتغالي في أرض الأخير للعبور إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

أخطاء إسبانيا

المنتخب الإسباني ابتعد عن أسلوبه في مباراة سويسرا مما جعل أداء اللاروخا باهتًا لتكون أسوأ مباراة للمنتخب الإسباني في عهد إنريكي.
لويس إنريكي مدرب إسبانيا
لويس إنريكي
ومن بين 804 تمريرات، كان عدد التمريرات الصحيحة أقل من 719 تمريرة، مما يعني معاناة كبيرة للاعبين الإسبان في الاحتفاظ بالكرة ومحاولة التصرف بها. إسبانيا ضد سويسرا كذلك أخطأ إنريكي في الدفع باللاعب ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في مركز المهاجم الصريح حيث لم يتقن الأخير هذا الأمر في مباراة سويسرا وكان يُفضل اللعب كجناح وهو مركزه المعتاد. ستلعب البرتغال ضد إسبانيا بعد غد الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في مدينة لشبونة البرتغالية. إسبانيا ضد سويسرا
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