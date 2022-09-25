خسارة إسبانيا تضع إنريكي بموقف محرج

خسر منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم أمس السبت من المنتخب السويسري بنتيجة هدفين لهدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية ليتأزم موقف المدرب لويس إنريكي.
وأصبح المنتخب الإسباني مطالبًا بالفوز على جاره المنتخب البرتغالي في أرض الأخير للعبور إلى نصف نهائي دوري أمم أوروبا.
أخطاء إسبانيا
المنتخب الإسباني ابتعد عن أسلوبه في مباراة سويسرا مما جعل أداء اللاروخا باهتًا لتكون أسوأ مباراة للمنتخب الإسباني في عهد إنريكي.
ومن بين 804 تمريرات، كان عدد التمريرات الصحيحة أقل من 719 تمريرة، مما يعني معاناة كبيرة للاعبين الإسبان في الاحتفاظ بالكرة ومحاولة التصرف بها.
كذلك أخطأ إنريكي في الدفع باللاعب ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد في مركز المهاجم الصريح حيث لم يتقن الأخير هذا الأمر في مباراة سويسرا وكان يُفضل اللعب كجناح وهو مركزه المعتاد.
ستلعب البرتغال ضد إسبانيا بعد غد الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة في مدينة لشبونة البرتغالية.