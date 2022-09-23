انتهت مباراة بولندا ضد هولندا مساء أمس الخميس في الجولة الخامسة من بطولة دوري أمم أوروبا، بفوز منتخب هولندا بثنائية دون رد.

ملخص المباراة

المنتخب الهولندي بادر بتسجيل الهدف الأول بالدقيقة الـ14 عبر اللاعب كودي جاكيو.

وانتهى الشوط الأول بتفوق منتخب هولندا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح ستيفن بيرجوين في إحراز الهدف الثاني للمنتخب الهولندي بالدقيقة الـ60.

وشهدت الدقيقة 50، إصابة نجم برشلونة، ممفيس ديباي، بعد ما تعرض لشد عضلي، في هجمة مرتدة للمنتخب الهولندي.

بولندا ضد هولندا

وأصبح رصيد المنتخب الهولندي بعد لقاء بولندا، 13 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد المنتخب البولندي عند 4 نقاط بالمركز الثالث.