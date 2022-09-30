خسارة فصلية تنتظر النفط

لم تشهد أسعار النفط تغيرًا يذكر في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأميركي واحتمال موافقة تحالف “أوبك +” على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر. خسارة فصلية: ويتجه النفط لتسجيل أول خسارة فصلية له منذ أكثر من عامين، بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والارتفاع المتواصل للدولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر 6 سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتًا في الجلسة السابقة. ويقترب الخام الأميركي من تسجيل تراجع بنحو 24%، خلال الربع الحالي. برنت يرتفع: كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتًا في الجلسة السابقة، وفقًا لـ”رويترز”. ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الارتفاع بنحو 3% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس بعد تسجيل أدنى مستويات لهما في تسعة أشهر خلال الأيام الماضية. وذكر محللون أن السوق قد وجدت أرضية على ما يبدو، حيث من المقرر أن يتقلص العرض مع حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية اعتبارًا من الخامس من ديسمبر.

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