انتهت مباراة قادش ضد برشلونة- قبل قليل- في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول شهد التعادل السلبي بين الفريقين.

ملخص مباراة قادش ضد برشلونة:

وفي الشوط الثاني من المباراة ضغط نادي برشلونة، ليُحرز الهدف الأول عبر الهولندي فرينكي دي يونج بالدقيقة الـ55، ثم واصل البارشا ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ65.

واستمر ضغط النادي الكتالوني، ليُضيف اللاعب الإسباني أنسو فاتي الهدف الثالث للنادي الكتالوني بالدقيقة الـ86 بعد تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي.

ثم استمر الهجوم من نادي برشلونة، ليُضيف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الهدف الرابع لبرشلونة بالدقيقة الـ91 حيث لم يتمكن حارس قادش من صدها.

وبعد نهاية مباراة قادش ضد برشلونة، تصدر البارشا الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد قادش عند صفر من النقاط في المركز العشرين والأخير.

وكانت المباراة تم إيقافها لمدة نصف ساعة بسبب إصابة 2 من المشجعين في المباراة بأزمة قلبية، حيث تم استئنافها بعد ذلك ليُسجل برشلونة الهدفين الثالث والرابع.