انتهت مباراة إشبيلية ضد برشلونة، مساء السبت، بفوز برشلونة بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ملخص مباراة إشبيلية ضد برشلونة:

وبدأ برشلونة المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح البرازيلي رافينيا في إحراز الهدف الأول للبارشا بعد تمريرة متقنة من البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وواصل برشلونة ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة جيدة من الفرنسي كوندي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق برشلونة بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة إشبيلية ضد برشلونة، استمر ضغط الفريق الكتالوني ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب إريك جارسيا من تمريرة رأسية جيدة من اللاعب كوندي بالدقيقة الخمسين.

وأهدر برشلونة بعد ذلك عدة فرص لتوسيع الفارق وزيادة غلة الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثلاثية دون مقابل.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة.

وكانت نتائج مباريات السبت في الدوري السبت انتهت بالتعادل بين ريال مايوركا وجيرونا بهدف لكل فريق، فوز ريال مدريد على ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتعادل ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق.