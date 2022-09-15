انتهت مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا البرتغالي، بفوز نادي بنفيكا بثنائية مقابل هدف للفريق الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا:

وكان الفريق الإيطالي المبادر بالتسجيل عبر اللاعب البولندي أركاديوش ميليك بالدقيقة الرابعة.

ونجح البرتغالي جواو ماريو في إحراز هدف التعادل لبنفيكا من ركلة جزاء بالدقيقة الـ44.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين يوفنتوس وبنفيكا بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح فريق بنفيكا في خطف هدف التقدم عبر اللاعب دايفيد نيريس بالدقيقة الخامسة والخمسين.

وانتهت مباراة يوفنتوس ضد بنفيكا، بفوز فريق بنفيكا بثنائية لهدف ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند صفر من النقاط بالمركز الثالث في المجموعة.