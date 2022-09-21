يبدو أن توابع اهتمام الهلال باللاعب عبدالرحمن غريب قبل انتقاله لنادي النصر، لا تزال مستمرة، وقد تهدد الأزرق بخصم نقاط.

وفي وقت سابق، أوضح وكيل عبدالرحمن غريب، مزيدًا من الكواليس حول رحيل اللاعب، حيث أكد أنه أقنع اللاعب بمغادرة النادي الأهلي، رغم رفض الإدارة، بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وحول هذا الأمر كشفت تقارير أن أزرق الرياض دخل في مفاوضات مع غريب، بالانتقال إلى نادي خليجي، في الصيف الحالي، على أن يعود للفريق، في يوليو 2023، بعد انتهاء عقوبة حرمان الزعيم من التعاقدات، بحسب ما ذكره الإعلامي عناد الرشيد.

تفاصيل مثيرة !

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تحركت لكشف مزيد من التفاصيل عن هذا الأمر، مضيفًا أن العديد من التفاصيل إذا كشف عنها ستفجر مفاجآت حتى وإن كانت أُغلقت.

وربما إذا تم إثبات أن الهلال تفاوض مع غريب لينتقل لفريق آخر ثم يتعاقد معه، مؤثرًا على قراره بالرحيل عن الأهلي، فهذا قد يؤدي لخصم نقاط من الناحية القانونية.

وكان القانوني الرياضي أحمد الأمير وجه نقدًا لـ جراح الظفيري وكيل اللاعب عبدالرحمن غريب، بعد حديثه عن الأندية التي تقدمت بعروض للاعب.

وغرد الأمير عبر حسابه في “تويتر”: “كيف يكون هناك عرض رسمي وتقبله كوكيل واللاعب لم يدخل الفترة الحرة؟!”.