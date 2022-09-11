أثار مترجم قناة العربية السخرية منه بعد وقوعه في خطأ أثناء ترجمته لكلمة تشارلز الثالث ملك بريطانيا، التي ألقاها أمام هيئة الجلوس على العرش، أثناء تنصيبه رسميًا في قصر سان جيمس أمس السبت.

خطأ فادح لمترجم قناة العربية أثناء كلمة الملك تشارلز الثالث: "أنا في غاية السعادة بوفاة أمي الملكة إليزابيث". pic.twitter.com/5HJ5uyWMkv — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) September 11, 2022

وبينما ينعى “تشارلز” والدته الملكة إليزابيث الثانية في كلمته التي قال فيها: ‏”من واجبي المحزن أن أخبركم بوفاة والدتي العزيزية الملكة، ليخطأ مترجم العربية ويقول بدلًا من ذلك: ‏إنني في غاية السعادة أن أعلن لكم وفاة أمي الحبيبة.

تشارلز رسميًا ملكًا لأستراليا ونيوزيلندا

وقد أعلنت كل من أستراليا ونيوزيلندا، اعترافهما بتشارلز الثالث، ملكًا رسميًا لهما، في احتفالات أقيمت اليوم الأحد، في عاصمتي البلدين، بحسب موقع وكالة “رويترز” للأنباء، بعد أن نصب رسميًا ملكًا للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث.

وفاة إليزابيث الثانية

وأعلن قصر باكنجهام، مساء يوم الخميس الماضي، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أعلنت أنه تم إبلاغ أفراد أسرة الملكة المباشرين عن التدهور المفاجئ لصحتها بشكل سري، ما أدى إلى ذهاب وريثتيها الرئيسيين إلى سريرها وسط تصاعد المخاوف على صحة الملكة.