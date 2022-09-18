وضعت السلطات البريطانية خطة أمنية متكاملة لتأمين الوفود المشاركة في جنازة الملكة إليزابيث الثانية غدًا الاثنين، حيث تشمل الوفود رؤساء وملوك ورؤساء وزراء دول من جميع أنحاء العالم.

الخطة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

ووصفت الخطة بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، حيث سيتمركز القناصة على أسطح منازل في لندن فيما ستحوم طائرات مسيرة في سماء المنطقة، كما سيشارك عشرة آلاف ضابط شرطة بالزي الرسمي فضلًا عن آلاف الضباط بملابس مدنية بين الحشود.

ومنذ أيام تمشط الشرطة عبر دورياتها والكلاب المدربة المناطق الرئيسية بعد استدعاء كافة عناصرها للمساعدة.

مشاركة الشرطة وسلاح الفرسان الويلزي

كما سيشارك في الجنازة، أفراد من الشرطة وسلاح الفرسان الويلزي، إلى جانب سلاح الجو الملكي، وسيكون هناك أكثر من 2500 من الأفراد العسكريين النظاميين على أهبة الاستعداد للتدخل في أي لحظة.

كما يقوم مسؤولون من وكالات الاستخبارات البريطانية المحلية والأجنبية، MI5 وMI6، بمراجعة التهديدات الإرهابية كجزء من الفريق الأمني الهائل الذي يعمل في الجنائز.