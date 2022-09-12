قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، استبعاد اللاعب البلجيكي إدين هازارد من حساباته في المباريات المقبلة للنادي الملكي.

ورغب النجم البلجيكي في أن يُثبت نفسه مع الريال بعدما لم ينجح في آخر موسمين في التألق مع فريق العاصمة الإسبانية بسبب كثرة الإصابات.

قرار أنشيلوتي يصدم هازارد

كشفت صحيفة Marca الإسبانية أن أنشيلوتي سيعتمد على البرازيلي رودريجو في مواجهة لايبزيج الألماني بعد غد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن تواضع مستوى هازارد أمام ريال مايوركا أمس الأحد في الدوري الإسباني جعل أنشيلوتي يفكر في عدم الاعتماد عليه أمام لايبزيج، مما يُجعل برحيل اللاعب البلجيكي.

ويُعاني ريال مدريد هجوميًا بالفترة الحالية، بعد إصابة الفرنسي كريم بنزيما في مباراة سيلتيك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.