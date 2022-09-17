أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات إصدار الرقم الضريبي لعقار الهبة.

خطوات إصدار الرقم الضريبي لعقار الهبة:

وأوضحت الهيئة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم السبت، أنه يمكن تسجيل طلب عقار جديد من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية – ضريبة التصرفات العقارية – طلب تسجيل عقار – وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل وسيتمكن من الافراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.

مستندات مطلوبة:

ولفتت إلى أنه يجب إرفاق مستندات: “إثبات صلة القرابة – وصية معتمدة” لاستكمال عملية التسجيل.