أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خطوات إصدار الرقم الضريبي لعقار الهبة.
خطوات إصدار الرقم الضريبي لعقار الهبة:
وأوضحت الهيئة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم السبت، أنه يمكن تسجيل طلب عقار جديد من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية – ضريبة التصرفات العقارية – طلب تسجيل عقار – وبعد تسجيل العقار سيصدر رقم طلب للتسجيل وسيتمكن من الافراغ لدى وزارة العدل بموجب رقم الطلب.
مستندات مطلوبة:
ولفتت إلى أنه يجب إرفاق مستندات: “إثبات صلة القرابة – وصية معتمدة” لاستكمال عملية التسجيل.
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