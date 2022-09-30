خطوات استرجاع البيانات بعد سرقة الهاتف

د. فهد الدوسري – مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي: استرجاع البيانات بعد سرقة الهاتف تتم بهذه الخطوات على آيفون وأندرويد @f_aldosary#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HRjRoXgLQP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 29, 2022

التحكم بالهاتف

تحديث كلمة السر

كشف فهد الدوسري مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي، عن خطوات استعادة واسترجاع البيانات بعد سرقة الهاتف، سواء هواتف آيفون أو الآندرويد.وأوضح الدوسري: “أنه في هواتف الآيفون يستطيع الأشخاص أن يتحكموا في البيانات من خلال تحكمهم في الكلاود”. وتابع “أما الآندرويد، فإذا استطاع السارق التحكم في البريد الموجود المربوط في الجوال فهنا لن يستطيع المستخدم استرجاعها ولكن يمكنه عمل نسخة للأرقام والبيانات خارجية”.وأشار إلى أن تحديث كلمات السر بشكل دوري ضروري ولا بد من اختيار كلمة سر قوية، ويمكن استخدام وسيلة التحقق الثنائي وهي مثل وصلة اليو إس بي، ويتم تخزين كلمة السر عليه وتكون كلمة السر من ١٦ حرفًا.