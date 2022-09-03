كشف حساب دوري المدارس عبر “تويتر” خطوات التسجيل في دوري المدارس للبنات في مختلف المهام كحكمة للمباريات ومسؤولة للملاعب وغيرها.

مـن هُــنــا يبدأ الـمشـوار! 🇸🇦

لجيل يـصـنـع الإنـجـاز 🌟 سارعي بالـتـسـجـيـل!

في #دوري_المدارس للبنات عبر الرابط التالي 🏃🏻‍♀️⚽️ 🔗 https://t.co/U8guCigsTj 📹| خطوات التسجيل 👇🏼 pic.twitter.com/EtwJNpGQOG — دوري المدارس (@DawriMadaris) September 3, 2022

ونشر حساب البطولة خطوات التسجيل للسعوديات والمقيمات في المملكة، للمشاركة في منافسات البطولة بداية من الفترة المقبلة.

وجاءت المهام المخصصة للبنات في البطولة مكونة من ” مسؤولة الفريق، الحكم، إدارة الملاعب، منسقة تقنية في المباراة، عاملة الملعب، حارسة الملعب، منسقة صلة في الملعب”.

وكان معسكر المنافسات في البطولة أُقيم لطلاب المدارس في دولتي إسبانيا والبرتغال في شهر أغسطس الماضي.