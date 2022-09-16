أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. أسامة خياط أن الثناء على المحسنين والإشادة بالعاملين والمدح للمجتهدين منهج قرآني وهدي نبوي ومسلك تربوي.

فيديو | إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. أسامة خياط: الثناء على المحسنين والإشادة بالعاملين والمدح للمجتهدين منهج قرآني وهدي نبوي ومسلك تربوي #الإخبارية pic.twitter.com/KX7zjBjLap — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2022

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام إن هذا المنهج يسلكه أولو الألباب ويعرف به الصفوة المخلصون ويستمسك به البررة المتقون الذين سلمت صدورهم من الغل وسمت نفوسهم عن الصغائر وسلمت قلوبهم من الضغائن.

وتابع إنهم يتلون كتاب ربهم بالغداة والعشي فيجدون الثناء العطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجميل صفاتهم وكريم صنيعهم في قوله تعالى ” مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا”.