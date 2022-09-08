انتهت مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، مساء الأربعاء، بفوز برشلونة الإسباني على الفريق التشيكي بخماسية لهدف في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لـ موسم 2022/ 2023.

ملخص مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي برشلونة، لينجح اللاعب الإيفواري فرانك كيسي في إحراز الهدف الأول للبارشا بالدقيقة الـ13، ثم أضاف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبارشا بالدقيقة الـ34، ثم قلص فيكتوريا بلزن الفارق بالهدف الأول عبر جان سيكورا.

هاتريك لـ ليفاندوفسكي:

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له وللبارشا بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، نجح ليفاندوفسكي في تسجيل ثالث أهدافه والرابع لبرشلونة، من تصويبة قوية بالدقيقة الـ67.

وعاد الإسباني فيران توريس ليُسجل خامس أهداف برشلونة بالدقيقة الـ70 مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي فيكتوريا بلزن.