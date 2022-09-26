Icon

فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

1h

تساقط شلالات رعلة غرب محايل عسير
https://www.almowaten.net/?p=4584137

1h

حفلات روتانا تجسد فرحة وطن
https://www.almowaten.net/?p=4584095

2h

ندوة الإنتربول الـ23 تنطلق في جامعة نايف
https://www.almowaten.net/?p=4584081

2h

العالم يخسر 2.8 تريليون دولار
https://www.almowaten.net/?p=4583969

2h

علم المملكة على لوحة الطاقة الذرية
https://www.almowaten.net/?p=4584069

2h

موقف إنساني قبيل استشهاد الكليب
https://www.almowaten.net/?p=4584031

2h

تاريخ العرضة السعودية متجذّر
https://www.almowaten.net/?p=4583905

3h

ضبط إثيوبيين بحوزتهما 25,815 قرصًا محظورًا
https://www.almowaten.net/?p=4584019

3h

خيارات وحلول جديدة لمستفيدي برنامج سكني
https://www.almowaten.net/?p=4584013

3h

ريال مدريد يستعيد كريم بنزيما
https://www.almowaten.net/?p=4583947

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر مذكرتَي تفاهم أبرمتهما الإسكان

خيارات وحلول جديدة لمستفيدي برنامج سكني

2022-09-26 الساعة 5:17
خيارات وحلول جديدة لمستفيدي برنامج سكني
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم مذكرتَيْ تفاهم، إحداهما مع شركة “تكافل الراجحي”، والأخرى مع مؤسسة “عُمرها”، وذلك برعاية نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير.

رفع وعي المستفيدين

وهدفت الاتفاقية مع شركة “تكافل الراجحي” إلى توفير خيارات وحلول لمستفيدي برنامج سكني لرفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط المالي ومساعدة المستفيدين على تنمية مدخراتهم لتسهيل تملك المسكن الأوّل. ومثل الوزارة وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن بن محمد صالح، فيما مثل شركة الراجحي تكافل الرئيس التنفيذي محمود بن سليم دحدولي. في حين هدفت اتفاقية الوزارة مع مؤسسة “عُمرها” إلى إيجاد تعاون إستراتيجي، بالمشاركة في الأعمال والخدمات التطوعية المرتبطة بالشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورفع مستواها لبناء شراكات مجتمعية فعّالة ترفع من كفاءة الخدمات من خلال الجهات الاختصاصية ذات العلاقة. وقد مثل الوزارة وكيل الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية المهندس أحمد بن علي القرعاوي، فيما مثل مؤسسة “عُمرها” محمد بن صقر الودعاني.

خدمات برنامج سكني

وشملت الاتفاقية بين الوزارة ومؤسسة “عُمرها” إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التطوع، ودعم ذلك بالمتخصصين والفنيين من الكوادر الوطنية بما يحقق نموها واستدامتها وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة والمؤثرة في تفعيل برامج التطوع التخصصية واستدامة الأعمال في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتفعيل مسار تسويقي مشترك بين الطرفين بهدف تعزيز التطوع التخصصي بين “البلدية والقروية والإسكان” و”وزارة التعليم”. وجاء توقيع المذكرتين ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من 24 إلى 28 سبتمبر 2022 في العاصمة الرياض.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية
السعودية اليوم

6 فوائد لجلوس الطفل في المقاعد الخلفية

السعودية اليوم
مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين
أخبار أمنية

مهام الأمن العام متواصلة لضبط المتسولين

أخبار أمنية
القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...
السعودية اليوم

القصبي ينعى غالب كامل: سيبقى اسمه مرتبطًا...

السعودية اليوم
استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...
السوق

استقرار أسعار الذهب في السعودية وعيار 21...

السوق
واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...
العالم

واشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب أزمة...

العالم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 6,9 مليارات...

السوق
تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار غزيرة وأتربة على جازان...

السعودية اليوم
حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...
حساب المواطن

حساب المواطن : بدء إيداع الدعم لدفعة...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه