أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن توقيع عقد تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم.

نص البيان:

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أنه إلحاقاً إلى إعلانها على موقع تداول بتاريخ 02-02-1444هـ الموافق 29-08-2022م والمتضمن استلام الشركة الموافقة على ترسية منافسة تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم، تعلن الشركة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم.

ولفتت إلى أن قيمة العقد بقيمة مبلغ 117 مليونًا و978 ألفاً و201 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بهدف تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة ونظافة مركز الخدمات الصحية التعليمي بجامعة نجران مع وزارة التعليم وبمدة تنفيذ 3 سنوات ميلادية.

الأثر المالي:

وتابعت دار المعدات الطبية والعلمية أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها، فمن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي ايجابي على إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام المالي 2022م.