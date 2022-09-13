كشفت دراسة حديثة أنه من المفيد إجراء فحوصات منتظمة عند طبيب الأسنان، نظرًا لأنها تساعد على تجنب الخرف.

أكثر عرضة للإصابة بالخرف

ووجد باحثون فنلنديون أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة وفقدان الأسنان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بحوالي الخمس.

وقال الخبراء إن “مراقبة وإدارة” صحة الأسنان يمكن أن تكون أساسية في الوقاية من الخرف.

علاقة ضعف صحة الفم والخرف

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فعلى مدى العقد الماضي، كشفت العديد من الدراسات عن وجود صلة مماثلة بين ضعف صحة الفم والخرف.

وهذا دفع بعض الباحثين إلى التكهن بأن هذه الحالة يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض اللثة نفسها. ويمكن للبكتيريا التي تسبب نزيف اللثة أن تصل إلى الدماغ، حيث يعتقد المسعفون أنها قد تضر العضو.

دليل معاكس

ولكن حتى مع الدراسة الجديدة، لا يوجد دليل على أن صحة الفم السيئة تسبب الخرف بالتأكيد.

ويمكن أن يحدث الارتباط بالفعل للسبب المعاكس، حيث يقول الخبراء إن الأشخاص في المراحل المبكرة من الخرف قد ينسون تنظيف أسنانهم بالفرشاة.

وبحث الخبراء في جميع الأرقام المتاحة، التي تضم آلاف الأشخاص وسجلاتهم الطبية، للكشف عن الرابط.

ووفقا للتحليل، كان الأشخاص المصابون بأمراض اللثة والأسنان المفقودة أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 23% للإصابة بالتدهور المعرفي أو الخرف.