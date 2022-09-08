أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق قبل مغادرتهم ألبانيا التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء رويترز.

وقد أعلنت ألبانيا أمس قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ممهلة طاقم السفارة الإيرانية مدة 28 ساعة لمغادرة البلاد.

تدبير هجوم على ألبانيا

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما: “إن تحقيقا توصّل إلى دليل دامغ على أن إيران استعملت أربع مجموعات لتنفيذ الهجوم على ألبانيا يوم 15 يوليو”.

وأضاف: “الحكومة قررت وبأثر فوري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في إيران”.

وأكمل: “القرار المتطرف يتناسب تماما مع خطورة الهجوم السيبراني الذي هدد بشل الخدمات العامة في ألبانيا، كما هدد محو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة الاتصالات الإلكترونية الحكومية على الشبكة الداخلية، وإحداث حالة من الفوضى وانعدام الأمن في البلاد”.

ليست الأولى

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ألبانيا بطرد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها؛ ففي 2018م أعلنت وزارة الخارجية في ألبانيا، طرد السفير الإيراني ودبلوماسي آخر؛ لإضرارهما بأمنها القومي.

ولم تذكر ألبانيا في ذلك الوقت اسم الدبلوماسيين أو متى طردتهما أو ما إذا كانا قد غادراها، ولكنها أوضحت أنها تشاورت مع شركائها في حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن القرار.