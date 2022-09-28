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بعد تراجع الأسعار بشكل كبير

دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط

2022-09-28 الساعة 11:48
دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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واجهت السعودية دعوات ومطالب متزايدة للتدخل من أجل ضبط التوازن في سوق النفط ووقف انخفاض الأسعار عن طريق خفض الإنتاج أكثر، بحسب وكالة بلومبرغ. وقال المصرف السويسري UBS AG، الثلاثاء، إن السعودية وشركاءها يجب أن يتدخلوا لموازنة سوق النفط، وبذلك ينضم البنك إلى المطالب المماثلة من المجموعات الصناعية الكبرى التي تشمل JPMorgan Chase & Co والمحلل المخضرم جاري روس، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Global Oil for PIRA الدولية لتحليلات الطاقة. دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط  (2)

تراجع أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 31% منذ أوائل أغسطس بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، حيث يتم تداولها بالقرب من 85 دولارًا للبرميل، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب المصلحة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن تحالف أوبك + الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية عن خفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، وسيجتمع القادة في الخامس من أكتوبر لتحديد خطوته التالية. دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط  وكان وزير النفط النيجيري، تيميبري سيلفا، قد قال الأسبوع الماضي إن المجموعة قد تضطر إلى إجراء تخفيضات إضافية إذا استمرت أسعار النفط الخام في الانخفاض. وقال تقرير بلومبرغ: ستحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها إلى خفض الإنتاج بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميًا للحفاظ على الأسعار بالقرب من 90 دولارًا للبرميل، وقد يحتاج التحالف إلى خفض مليون برميل يوميًا. وقال كريستيان مالك، في بنك جيه بي مورجان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن خفض ما يصل إلى مليون برميل قد يكون ضروريًا لوقف هبوط الأسعار. دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط 
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