تستحوذ مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس لوسيل، على اهتمام الجمهور العربي وخاصة عاشقي الزعيم من مواطني المملكة، الذي بدؤوا التشجيع والدعاء بالفوز له وإطلاق التوقعات بشأن النتيجة.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والزمالك يوم الجمعة المقبل، في أجواء جماهيرية مثيرة على استاد لوسيل بقطر، وعليه دشن مغردون وسمًا بعنوان “الهلال الزمالك”، مع قرب المواجهة.

تمنيات بفوز الهلال

وأعرب المغردون عن تمنياتهم بفوز الزعيم على الفارس الأبيض، خاصة مع فرض الهلال هيمنته وسطوته خلال الفترة الماضية، فقال أحد المغردين: “اللهم اجعل كاس لوسيل من نصيب الهلال”، بينما أكد آخر “مباراة تجمع الأبطال”.

بينما أعرب عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي غرم الله الزهراني، عن تمنياته بعدم تكرار الرباعية التاريخية من الأهلي المصري في مرمى الهلال في كاس ألعالم للأندية.

بطولة للتأريخ

وأكدت مغردة أن على نادي الهلال أن يعلم ويعي أن هذه المباراة ليست مجرد ودية، ولكنها للتأريخ، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يقتنص الهلال هذه البطولة إذا لعب بكل جدية وقوة.