أعلنت شركة دلة للخدمات الصحية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م.

90 مليون ريال:

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي بعد قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2022م بإجمالي 90 مليون ريال، وعدد أسهم مستحقة 90 مليون سهم بحصة السهم من التوزيع 1 ريال ونسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10.

تاريخ الأحقية:

ولفتت دلة للخدمات الصحية إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم سيكون يوم 25/09/2022م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع فهو 09/10/2022.