دله توزع 90 مليون ريال أرباحاً للمساهمين

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، توزيع 90 مليون ريال أرباح نقدية النصف الأول من 2022، بواقع ريال لكل سهم. وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم سيكون يوم الاستحقاق 25 سبتمبر، المسجلين لدى “إيداع”، وتاريخ التوزيع 9 أكتوبر. الأسهم السعودية وفي وقت سابق، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، متراجعًا 42.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11461.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال. وسجلت كمية الأسهم المتداولة 118 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: عناية، ورعاية، والتعاونية، ورتال، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: النهدي، وطيبة، وإسمنت المدينة، وأسترا الصناعية، والبحري، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.59% و4.95%. الأسهم الموازية فيما كانت أسهم شركات: بترو رابغ، ودار الأركان، والمجموعة السعودية، والإنماء، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وسابك، وبترو رابغ، ودار الأكان، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.57 نقطة ليقفل عند مستوى 20265.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 280 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

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