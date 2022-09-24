دليل يورط علي البليهي

لايزال جمهور الهلال يترقب مصير المدافع علي البليهي مع الفريق الكروي الأول بعدما رفض مؤخرًا تجديد عقده كما ارتبط اسمه بالانتقال لنادي النصر.
وكانت جماهير النصر شعرت بالقلق بسبب الحديث عن وجود اجتماع سري بين إدارة أصفر الرياض ومدافع الهلال، الأمر أعاد إلى الأذهان اجتماع النصر مع اللاعب محمد كنو للتعاقد معه، قبل أن يُجدد عقده مع الهلال مما جعل النصر يرفع قضية ضد الهلال واللاعب كنو، انتهت بإيقافه 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات.
تواصل مع البليهي
وأصر الإعلامي والناقد الرياضي علي هبة في قناة 24 الرياضية على اتصال مسؤولي النصر مع علي البليهي حيث أشار بإحدى المساحات الصوتية في “تويتر” على تملكه لأدلة صوتية لوكيل البليهي تثبت دخول مدافع الهلال للفترة الحرة من يوم 28 أغسطس الماضي.
وأضاف أن مسؤولي النصر تواصلوا مع علي البليهي وعقدوا الاجتماع في أحد الفنادق بالرياض بعد دخوله للفترة الحرة.
الجماهير النصراوية تشعر بالقلق من أن الاجتماع السري الذي حدث بين البليهي والنصر لضمه لفريق أصفر الرياض قد يجعل الهلال يتقدم بشكوى تسفر عن معاقبة النصر بالمنع من التعاقدات كما حدث مع الهلال.
ويرغب البليهي في نيل عرض مالي سنوي أكبر من 4 ملايين ونصف المليون ريال كما يريد عقدًا بمدة أكبر من موسم للتجديد.