ضرب زلزال إمارة ليختنشتاين الأوروبية، بينما كان المشرعون يناقشون إيجابيات وسلبيات التأمين ضد الزلازل.

فيديو | الدهشة والخوف.. لحظة وقوع الزلزال أثناء جلسة للبرلمان في إمارة ليختنشتاين الأوروبية#الإخبارية pic.twitter.com/O7NvbJKuk0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 3, 2022

دهشة وخوف

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة “الإخبارية”، لحظة وقوع الزلزال أثناء جلسة للبرلمان في إمارة ليختنشتاين الأوروبية، ما أصاب إحدى المشرعات بالدهشة والخوف ومغادرة الحضور المكان.

زلزالان يضربان الإماراة

وحسب “روسيا اليوم”، ضرب زلزال البلاد لأول مرة عندما كانت المشرعة بيتينا بيتزولد ماهر قد حذرت من أخطار عالية لإصابات مواطني ليختنشتاين جراء الزلازل.

وضحكت بيتزولد ماهر واستمرت الجلسة حتى ضرب الزلزال الثاني البلاد وكان الأقوى من السابق وهزت غرفة البرلمان بالشدة.

استراحة

من جانبه، أعلن نائب ألبرت فريك استراحة مدتها 15 دقيقة بعد وقوع الزلزال.