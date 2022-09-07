انتهت، منذ قليل، منافسات اليوم الأول من انطلاقة مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 5 مباريات عند العاشرة مساء، شهدت تحقيق الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

فوز باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس:

ولعب باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء، وضغط أصحاب الأرض بقوة، لينجح كيليان مبابي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق عقب تمريرة من نيمار.

واستمر ضغط الفريق الباريسي، وسجل مبابي الهدف الثاني عند الدقيقة 22، بعد تبادله الكرة مع المغربي أشرف حكيمي، ونجح ويستون ماكيني في تقليص الفارق عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان ضد يوفنتوس بنتيجة 2/ 1.

ريال مدريد يتجاوز سيلتيك بثلاثية:

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا على سيليتك الأسكتلندي، وضغط بقوة، وسط محاولات من أصحاب الأرض، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فينيسيوس جونيور في هز الشباك عند الدقيقة 56، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني بالدقيقة 60، وأحرز إيدين هازارد هدفًا عند الدقيقة 77، ليفتتح ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز بثلاثية.

شاختار دونيتسك يفوز على لايبزيج:

ولعب لايبزيج ضد شاختار دونيتسك، ونجح الضيوف في هز الشباك عند الدقيقة 16 عن طريقق ماريان شيفد، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف، قبل أن يسجل محمد سيماكان هدف التعادل عن الدقيقة 57.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي شاختار من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق ماريان شيفد، ميخايلو مودريك ولاسينا تراوري عند الدقائق 58، 76 و85، لتنتهي مباراته في دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 4/ 1.

مانشستر سيتي يكتسح إشبيلية:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا باكتساح مضيفه إشبيلية الإسباني برباعية دون رد، حيث نجح مهاجمه إرلينج هالاند في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 20 دقيقة.

وسجل فيل فودين الهدف الثاني عند الدقيقة 58، وأحرز هالاند الهدف الثالث عند الدقيقة 67، قبل أن يهز روبن دياز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد إشبيلية برباعية نظيفة.

تعادل ميلان في دوري أبطال أوروبا:

وتُعد مباراة ريد بول سالزبورج ضد ميلان هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق نوح أوكافور عند الدقيقة 28، وأدرك ألكسيس سايلمايكرز التعادل عند الدقيقة 40.

وانطلقت منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهتين، حيث نجح بوروسيا دورتموند ودينامو زغرب في تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).