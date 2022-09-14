انتهت، منذ قليل، منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أُقيمت 5 مباريات عند العاشرة مساء، وانتهت جميعها بالفوز.

فوز قاتل لـ ليفربول ضد أياكس

ولعب ليفربول ضد أياكس أمستردام على ملعب “أنفيلد”، وبدأت المباراة بشكل سريع، ونجح الريدز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 17 عن طريق المصري الدولي محمد صلاح بعد تمريرة من جوتا.

وكاد ليفربول أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 22 من رأسية فان دايك، إلا أن الدفاع أبعدها، قبل أن ينجح أياكس في تعديل النتيجة عند الدقيقة 27 بتسديدة قوية عن طريق محمد كدوس.

واستمرت المحاولات مع بداية الشوط الثاني، ومرت رأسية فان دايك أعلى المرمى عند الدقيقة 51، وأطلق إليوت تسديدة أمسكها الحارس، وكاد نونيز أن يسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، وأحرز جويل ماتيب هدفًا عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول ضد أياكس.

فوز البايرن ضد برشلونة

ولعب البايرن ضد برشلونة على ملعب “أليانز أرينا”، ونجح العملاق البافاري في تحقيق فوز هام في دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

وحل كلوب بروج ضيفًا على بورتو البرتغالي، ونجح الفريق البلجيكي في تحقيق الفوز في دوري أبطال أوروبا برباعية دون رد عن طريق فيران جوتلا، كمال صواح، أندريس سكوف أولسن وأنطونيو نوسا في الدقائق 15، 47، 52 و89.

ونجح باير ليفركوزن في الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة عن طريق روبيرت أندريتش وموسى ديابي عند الدقيقتين 84 و87، وتغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه مارسيليا بهدف نظيف سجله جيسبر ليندستروم.