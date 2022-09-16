تتوقف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لمدة أسبوعين، حيث تعود منافساته في الأول من أكتوبر المقبل انطلاقًا من الجولة الخامسة.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي اختُتمت اليوم الجمعة بإقامة 3 مباريات وهم “التعاون ضد ضمك، أبها ضد الفيحاء، الهلال ضد الوحدة”.

نتائج مباريات الجولة الرابعة:

وبدأت مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين أول أمس الأربعاء بفوز الطائي على الفتح بهدف دون رد، وفوز الشباب على العدالة بهدف دون رد.

وفي يوم أمس الخميس “فاز النصر على الباطن برباعية دون رد، فاز الاتحاد على الخليج بثنائية دون رد، فاز الرائد على الاتفاق بثنائية مقابل هدف”.

وفي اليوم الجمعة “تعادل التعاون مع ضمك بهدف لكل فريق، تعادل أبها مع الفيحاء بهدف لكل فريق، فاز الهلال على الوحدة بثلاثية دون رد”.

موعد عودة منافسات دوري روشن:

وتُستأنف منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السبت بعد المقبل في الأول من أكتوبر بإقامة 4 مباريات وهم “الرائد ضد العدالة، ضمك ضد الطائي، الخليج ضد الباطن، الوحدة ضد الاتفاق”.