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استعدادًا لمباراة النصر

دوليو الاتحاد يشاركون بالتدريبات اليوم

2022-09-29 الساعة 6:07
دوليو الاتحاد يشاركون بالتدريبات اليوم
المواطن - مروة نبيل

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يشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعي، اليوم الخميس، عودة اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

عودة الدوليين

وسيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، ثلاثي المنتخب السعودي الأول، أحمد بامسعود، عوض الناشري وهارون كمارا، ولاعب منتخب الشباب، زكريا هوساوي، وثنائي المنتخب المصري أحمد حجازي وطارق حامد.
أحمد بامسعود
بامسعود بعد التوقيع – المصدر @ittihad
ومن المقرر أن يعود عبدالرحمن العبود لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد غيابه لوفاة جدته لأمه، وذلك وفقًا للإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني
العبود – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد للكلاسكيو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره النصر، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير. وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
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