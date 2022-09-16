يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة التألق مع الهلال في دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة الوحدة اليوم.

دياز يتألق أمام الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

يملك رامون دياز سجلًا مميزًا ضد الوحدة، حيث واجهه 3 مرات خلال فترته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مرتين في دوري المحترفين، وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقاد رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز بسداسية دون رد وبثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دوري المحترفين موسم 2016/ 2017، وتغلب على الوحدة بنتيجة 3/2 في دور الـ16 من بطولة الكأس.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.