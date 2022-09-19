أكد خالد آل جربوع، مؤلف كتاب عفو الرقاب، أن الديات وصلت إلى 20 مليون ريال قبل 15 سنة، لكن ما كان أحد يعرف بها، متمنيًا أن تكافئ الدولة “شيوخ العفو” في قضايا القتل.

خالد آل جربوع (مؤلف كتاب عفو الرقاب): الديات وصلت إلى 20 مليون من قبل 15 سنة؛ لكن ما كُنا نعرف بها@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1rwoMW43w0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 18, 2022

إساءة للوطن:

وتابع آل جربوع، خلال حواره إلى برنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن الوضع يختلف تمامًا الآن لأن التصوير والمقاطع تعبر الحدود عبر مواقع التواصل، وهذا يسيء للوطن، مشددًا على أن العفو شعيرة من شعائر الإسلام.

طمع البعض:

وأضاف: البعض يقول إنه حصل على 50 مليونًا، والبعض بدأ يتفاخر بهذه الأرقام، وأنا حضرتها وسمعتها بأذني، والطمع من بعض أولياء الدم قد يكون السبب في ارتفاع الديات، ربما في ظروف وربما في ضغوط، عائلية أو اجتماعية، فتجده يلجأ لها من أول ما تحدث القضية”، مشيرًا إلى أن أكبر دية تم أخذها وصلت إلى 60 مليون ريال.