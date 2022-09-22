احتفلت شركة ديجيتكت باليوم الوطني السعودي 92 بشعار (هي لنا دار) بمشاركة جميع الموظفين المتواجدين في برج طريق الملك ومنسوبيهم بفعاليات اليوم الوطني، وبحضور عدد من الشخصيات المؤثرة ورجال وسيدات الأعمال.

حيث قامت ديجيتكت بمفاجأة الحضور بعزف النشيد الوطني بمختلف الآلات الموسيقية ضمن أجواء من الفرح، بالإضافة إلى إقامة عروض فلكلورية للعرضة السعودية، وكان ذلك من أجل الاحتفاء بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، الذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.

احتفال فلكلوري

والجدير بالذكر أن ديجيتكت هي شركة تسويق متكاملة، تقدم العديد من الخدمات منها العلاقات العامة الإعلامية وإدارة المناسبات ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، ومقرها الرئيسي في جدة، ولها أفرع أخرى في الرياض ودبي وبيروت.

وهنأت شركة ديجيكت ممثلة بمنسوبيها، حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمين والشعب السعودي والمقيمين بهذه المناسبة الغالية، كما وجهت رسالة خلال الحفل: “طموحنا عنان السماء، طالما لدينا شباب هم مستقبل الدار” بهدف تمكين الشباب السعودي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.