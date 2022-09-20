أعلن ديوان المظالم، في حكم إداري بشأن دعوى قضائية رفعها طالب ضد إحدى الجامعات الأهلية في المملكة، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.

حكم إداري | اختصاص ولائي – منازعات غير إدارية – شخصية اعتبارية خاصة – جامعة أهلية – انتفاء وصف الجهة الإدارية.#مبادرة_نشر #ديوان_المظالم pic.twitter.com/v7mNe3mWYX — ديوان المظالم (@saudibogrv) September 20, 2022

وأوضح ديوان المظالم في حسابه بموقع تويتر، أن النظام اعتبر المدعى عليها جامعة أهلية مستقلة، وشخصية اعتبارية غير خاضعة لوزارة التعليم، الأمر الذي يعني انتفاء وصف الجهة الإدارية على المدعى عليها.

وكان المدعي يطالب بإلزام جامعته بدفع قيمة دراسة الانتظام مقارنة بالانتساب، ومقابل حضوره المحاضرات الجامعية.