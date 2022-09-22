كشف الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، عن سر غضبه من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهة نظيره البولندي في بطولة دوري الأمم الأوروبية في ظل فترة التوقف الدولي الحالية لشهر سبتمبر.

وتحدث اللاعب الهولندي قائلًا قبل مواجهة بولندا: “قرارات تشافي حقًّا تؤثر علي، عندما ألعب بشكل أقل ألاحظ بأنني أتأثر على المستوى البدني وليس الفني، وهذا بسبب قرارات المدرب”.

دي يونج مستمر:

وحظي اللاعب الهولندي بصيف العام الحالي باهتمام أكثر من نادٍ، حيث كان يرغب مانشستر يونايتد في ضمه، إلا أن عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا عرقلت الصفقة.

ووفقًا للتقارير الصحفية الإنجليزية فإن النجم الهولندي فضّل البقاء في برشلونة؛ كون تشيلسي الإنجليزي لم يكن جادًّا في التفاوض معه وبسبب عدم تأهل مان يونايتد لدوري الأبطال، بجانب عدم زيادة عرض ليفربول.