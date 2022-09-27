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رؤية هلال قمر ربيع الأول بالعين الليلة

2022-09-27 الساعة 5:27
رؤية هلال قمر ربيع الأول بالعين الليلة
المواطن - الرياض

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قالت الجمعية الفلكية في جدة إن رؤية هلال ربيع الأول الليلة ستكون ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الأجواء صافية.

هلال ربيع الأول

وأضافت الجمعية في بيان لها : يرصد هلال القمر لشهر ربيع الأول 1444 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية. القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

الغروب قبل الاقتران

وكانت سماء المملكة شهدت غروب القمر من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي غربت عند الساعة 06:15 مساءً.

بداية الخريف

وفي وقت سابق، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أول أيام فصل الخريف في السعودية والوطن العربي وكامل النصف الشمالي لكوكبنا، مشيرة إلى أن الاعتدال الخريفي 2022 يبدأ يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في الساعة 04:03 ص بتوقيت مكة و01:03 ص بتوقيت غرينتش. وبينت أن الشمس ستكون على خط الاستواء مباشرة قادمة ظاهريًا من شمال السماء متجهة نحو الجنوب وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًا.
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