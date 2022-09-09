خطت رئاسة شؤون الحرمين خطوة متقدمة أخرى تجاه تعظيم ثقافة الروبوتات الذكية، وتعضيد مخرجات الذكاء الاصطناعي، وذلك بتدشين روبوت “التلاوات والخطب والأذانات” الخاص بوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين.

أحدث الروبوتات الذكية:

ويعد هذا الروبوت أحدث الروبوتات الذكية التي أطلقتها الرئاسة، ضمن سلسلة مشاريع التقنية الذكية الحرمين والروبوتات الاصطناعية وفق خطة زمنية مجدولة لتقديم أقصى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

خطط إستراتيجية للوصول للحرم الذكي:

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن إطلاق روبوت “التلاوات والخطب والأذانات” يأتي ضمن خطة إستراتيجية ضخمة ليس فقط لإطلاق المزيد من الروبوتات الذكية في الحرمين فحسب؛ بل تنفيذ مشروع الحرم الذكي وفق خطط الرؤية 2030 المباركة والخطة الإستراتيجية 2024 للرئاسة والتي تهدف لتقديم أقصى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.