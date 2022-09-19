أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة تستعد لمناسبة اليوم الوطني بحزمة من البرامج والفعاليات والمناشط والمسابقات التي تسلط الضوء على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.

مكانة عظيمة في النفوس:

وبين السديس أن هذه المناسبة لها مكانة عظيمة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي، والتي توجب علينا إبراز دور القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهم بما يتوافق مع التطلعات والرؤية المباركة.

ودعا الرئيس العام بهذه المناسبة الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بدوام التوفيق والسداد لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.