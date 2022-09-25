رئاسة الحرمين تطلق 30 فعالية ومبادرة

أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم في مقر الرئاسة بمكة، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.
وتقام الفعاليات في خمسة مواقع، لإبراز دور الملك عبدالعزيز يرحمه الله في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.
مركز للدراسات والأبحاث
وأعلن الرئيس العام في كلمته التي ألقاها في حفل الرئاسة عن إنشاء مركز للدراسات والأبحاث للمؤسس الملك عبدالعزيز يرحمه الله لتوثيق دوره في خدمة الحرمين ليكون مرجعًا للحرمين، إلى جانب تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الملوك المتعاقبون رحمهم الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله.
ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار
وأكد أن الملك عبدالعزيز رحمه الله لعب دورًا محوريًا في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لهذه البلاد المباركة وخدمة الحرمين وقاصديهم.
كما أعلن الرئيس العام عن جائزة سيارة خضراء لأفضل عمل بمناسبة اليوم الوطني إلى جانب تحفيز وتقدير المنسوبين نظير جهودهم في إبراز المناسبة على كل المستويات.
إصدار خاص بمناسبة اليوم الوطني
كما أوصى بطباعة إصدار خاص بمناسبة باليوم الوطني العام القادم مؤكدًا على ضرورة العناية بالمعارض الميدانية والافتراضية للرئاسة بشكل أكبر وضرورة حث الوكالات لتنظيم معرض مستقل مصاحب بمناسبة اليوم الوطني للربط بين الماضي والحاضر وتعظيم ثقافة الانتماء الوطن.
وجدد الرئيس العام التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله بمناسبة اليوم الوطني داعيًا المولى أن يحفظهما ويوفقهما لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.