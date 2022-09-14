نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بوكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة، أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وصيانة للثوب حول الركن اليماني.

وخلال الأعمال، تم رفع الجزء المحيط بالركن اليماني ليتسع لعدد أكبر من قاصدي بيت الله الحرام، رغبة في مسحه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام لمجمع كسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي، ومدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ فيصل بن صالح مدني.

الاهتمام بكسوة الكعبة

وأكد المهندس أمجد الحازمي أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، وذلك امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة، وكذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بضرورة الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة ليتم الحفاظ على الكسوة في أبهى حلة على مدار العام.

وأشاد الحازمي بالجهود التي تبذلها إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام بقيادة فهد الجابري ومنسوبي الإدارة، حيث إنهم من الكوادر السعودية الشابة المميزين في أعمال الخياطة.

توجيهات رئيس شؤون الحرمين

من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة فهد بن حضيض الجابري أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها وكالة المجمع تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات القيادة الحكيمة، لتهيئة كل السبل لراحة قاصدي المسجد الحرام.