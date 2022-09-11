شددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على ضرورة التزام الزوار والمعتمرين بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة عند دخولهم المسجد الحرام.

الزائر الصغير:

في سياق متصل، فعلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ممثلة في إدارة خدمة الزائر الصغير برنامج بعنوان “أطفالكم آمنين” لاستقبال أطفال المعتمرين والزوار وتوزيع أساور معصم اليد وتقديم الرموز الإرشادية للتوعية المكانية لتفادي ضياعهم في الازدحام وأوقات الذروة ويأتي ذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية وأحد برامج حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة معتمرينا شرفا لمنسوبينا” لإثراء تجربة ضيف الرحمن.