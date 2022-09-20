قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو للنفط، أمين الناصر ، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة وفرض ضرائب على شركات النفط لا يعد حلًا طويل الأمد لأزمة الطاقة العالمية.

كما أعرب أمين الناصر، عن أسفه لاستمرار نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

وصرح أمام منتدى في سويسرا، بأن “الزيادات في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية ومتأخرة جدًا وقصيرة الأمد إلى حد بعيد”.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو إلى أن ردود الفعل على أزمة الطاقة العالمية تبين سوء فهم للمشكلة.

زيادة الضرائب على شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة

ونوه الناصر إلى أن زيادة الضرائب على شركات الطاقة ليست خطوة مفيدة، وأن أساس الأزمة حاليًا هو نقص الاستثمارات ولا يوجد بدائل جاهزة.

وأكد ناصر خلال حديثه: “إذا انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم فلن تنتهي أزمة الطاقة، بينما عندما يتعافى الاقتصاد العالمي فإننا نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر”.